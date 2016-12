Foto: The Nation

THAILAND: Ein Aufgebot von über hunderttausend Polizisten soll zu Silvester und über die Neujahrsfeiertage vom 31. Dezember 2016 bis zum 3. Januar 2017 landesweit für Sicherheit sorgen.



Thailands Nationaler Polizeichef General Chakthip Chaijinda betonte, dass den Sicherheitsbehörden keine Hinweise über geplante Anschläge in diesem Zeittraum vorliegen würden. Dennoch werden Polizeikräfte die Armee an Kontrollpunkten und bei Patrouillen an gefährdeten Plätzen, wo sich zum Beispiel viele Menschen, insbesondere auch Touristen aufhalten, unterstützen.



Doch nicht nur die nationale Sicherheit, auch die Sicherheit auf den Straßen steht im Vordergrund, weshalb Autofahrer jederzeit mit Alkoholkontrollen rechnen müssen.



Für Personen, die die Feiertage nutzen wollen, um in den Urlaub zu fahren, wird auch in diesem Jahr wieder das bewährte „Fak Ban Wai Kub Tam Ruad“-Programm angeboten, bei dem Beamte während der Abwesenheit der Hausbesitzer regelmäßig ihre Eigenheime kontrollieren, um Einbrüche zu verhindern.