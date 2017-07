BERN: Seit Jahren klagen im Ausland lebende Schweizer über Schwierigkeiten, in ihrer Heimat ein Bankkonto zu eröffnen oder ein bestehendes zu behalten, so auch Residenten aus der Eidgenossenschaft in Thailand. Der Grund: viele Banken befürchten Probleme mit den Steuerbehörden des Aufenthaltslandes und reagieren bei im Ausland lebenden Kunden verhalten. Unter dem Generalverdacht der Steuerhinterziehung, nehmen sie entweder gar keine Auslandsschweizer mehr auf oder verlangen horrende Gebühren. So verdoppelte zum Beispiel Postfinance die Gebühren für Auslandsschweizer.

