UDON THANI: Eine Frau wurde getötet und sechs Menschen verletzt, als am Dienstagmorgen in Udon Thani ein Minibus auf der Route Bangkok-Sakhon Nakhon in das Heck eines vorausfahrenden Lastwagens raste, der mit Zuckerrohr beladen war.

Der Unfall ereignete sich zwischen den Kilometersteinen 406 und 407 auf der Mittraparb Road im Tambon Pakho gegen 4.30 Uhr. Die Rettungskräfte mussten sieben Passagiere aus dem Van befreien, eine 65-jährige Frau starb, sechs Personen wurden verletzt, darunter auch der Fahrer. Dieser sagte aus, dass er die unbeleuchtete Straße mit hoher Geschwindigkeit befuhr und den vorausfahrenden Lastkraftwagen zu spät sah. Er probierte auszuweichen, krachte jedoch in das Heck des Zuckerrohrtransporters. Kurz zuvor soll er in Sekundenschlaf gefallen sein. Der Fahrer des LKWs hingegen blieb unverletzt.