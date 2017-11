Von: Redaktion DER FARANG | 12.11.17

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Der Doi Inthanon in der Nordprovinz Chiang Mai ist ein beliebtes Touristenziel mit steigenden Besucherzahlen. Einer Meldung vom Samstag zu Folge, besteigen derzeit mehr als 2.000 Bergfreunde täglich den höchsten Gipfel Thailands.

Rung Hiranwong, Direktor des Doi-Inthanon-Nationalparks, sagte in der Zeitung „The Nation“, am Freitag hätten 2.740 Menschen den Doi Inthanon besucht und fügte hinzu, dass die Zahl bis zu den Neujahrsfeiertagen weiter steigen werde. Am Samstagmorgen sank die Temperatur auf dem Berggipfel auf 9 Grad Celsius und im Büro des Nationalparks auf 16 Grad Celcius.