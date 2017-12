Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der Weihnachtsausgabe FA26/2017, die auch die Lokalteile Phuket und Hua Hin beinhaltet:

Alle Jahre wieder verwandelt sich das Königreich in ein kitschig-schönes Weihnachtsparadies mit allerlei Beleuchtungs- und Dekorationsfirlefanz. Thailands Einzelhandel hat den Weihnachtstrend – ähnlich wie Halloween – dankbar aufgegriffen und lässt keine Möglichkeit unversucht, die Konsumlust anzuregen. Mit Sonderrabatten und -aktionen wird Weihnachten zum Fest, bei dem die Kassen klingeln. Ein Trend, den auch die Gastronomie für sich entdeckt hat. Die Redaktion hat für ihre Leserschaft eine große Übersicht für das perfekte Weihnachtsdinner in Pattaya und Bangkok zusammengestellt.

Pfarrer Carsten Körber von der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache in Thailand teilt zudem mit der Leserschaft seine Gedanken zum Weihnachtsfest.

In dreieinhalb Stunden von Bangkok nach Chiang Mai, dieser Traum soll im Jahr 2025 Realität werden. Die Planungen zum thailändisch-japanischen Hochgeschwindigkeits-Bahnprojekt zwischen der Hauptstadt und der Nordmetropole schreiten voran. Vor wenigen Tagen schlossen die Japaner ihre Umsetzungsstudie für das 420-Milliarden-Baht-Infrastrukturprojekt ab und präsentierten ihre Ergebnisse.

2017 steckte voller spannender und bewegender Ereignisse. Pünktlich zum Jahresende finden Sie in der neuen Ausgabe einen großen Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse in Thailand.

Kein anderes Thema scheint deutsche Urlauber und Residenten zu dieser Hochsaison mehr zu beschäftigen als die Regierungsbildung im Deutschen Bundestag. Ein Thema, das selbst vor dem verdienten Strandbesuch nicht Halt macht und auch an den vielen Stammtischen der Touristenmetropole heiß diskutiert wird. Fast drei Monate lang wartet die deutsche Bevölkerung darauf, wer ihr Land in den kommenden vier Jahren regieren wird. DER FARANG mischte sich unter deutsche Touristen am Strand und befragte sie zu ihrer Meinung.

Vor Schlangen hat fast jeder Angst. Aber der Gedanke, auf der Toilette gebissen zu werden, ist eine besondere Horrorvorstellung. In Bangkok ist das nun passiert. Die Hauptstadt leidet unter einer Schlangenplage wie lange nicht mehr. Erfahren Sie, warum.

Ursula Spraul-Doring schreibt, malt und reist gerne. Häufig ist sie in Thailand oder anderen Ländern Asiens anzutreffen. Dabei bereitet es ihr große Freude, verschiedenste Menschen kennen zu lernen und ihnen zuzuhören. Im FARANG-Interview erzählt die Autorin über ihr neuestes Buch Altersruhesitz Thailand.

In den Rohingya-Flüchtlingslagern in Südbangladesch sind überall Kinder – manche spielen in den engen Gassen zwischen den Hütten, andere schleppen Brennholz auf ihren Köpfen, und einige stehen einfach in der Gegend herum. Hier sind sie in der Überzahl. Erhalten Sie einen Einblick in die Arbeit verschiedener Hilfsorganisationen, die versuchen, Flüchtlingskindern dennoch unbeschwerte Momente zu ermöglichen.

FARANG-Kolumnist C.-F. feiert seinen 80. Geburtstag. Anlässlich dieses ganz besonderen Tages, führte er ein respektvolles Interview mit sich selbst, das er der Leserschaft nicht vorenthalten möchte.

Zum Ausschneiden und Aufbewahren veröffentlicht DER FARANG einen praktischen Überblick zu den thailändischen Feiertagen im Jahr 2018. Sie haben auch für Ausländer Bedeutung, die in Nachbarländern ein Visum beantragen wollen. Thailändische Konsulate und Botschaften haben in der Regel an diesen Tagen geschlossen, zudem an Feiertagen des jeweiligen Landes.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unterhaltsame Rückblicke auf den deutschen Weihnachtsmarkt im Goethe-Institut Thailand, die ökumenische Nikolausfeier der evangelischen und katholischen Gemeinde sowie der Weihnachtsfeier an der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok, Holzfällerarbeiten in Hans Fritschis Discovery Garden und ein Überblick zu den Silvesterfeierlichkeiten unserer Anzeigenkunden in Bangkok, Pattaya und Hua Hin.

Und nicht vergessen: Im Pattaya Orphanage der Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT), Sukhumvit Road, wird am Montag, 25. Dezember, 17 bis 22 Uhr, eine fröhliche Weihnachtsfeier mit den Waisenkindern veranstaltet, zu der alle Interessierte, Freunde und Förderer der Einrichtung herzlich eingeladen sind.

Die Redaktion des Magazins DER FARANG wünscht ihrer Leserschaft und ihren Anzeigenkunden frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Als Online-Abonnent der vollfarbigen PDF-Ausgabe erfahren Sie immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist. Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 22. Dezember.

Hier geht es zum Download.