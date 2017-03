Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA05/2017, die auch die Lokalteile Chiang Mai und Koh Samui beinhaltet.

Die Vielfalt der Thai-Küche lässt Food-Lovers aus der ganzen Welt das Wasser im Mund zusammenlaufen. Doch neben bekannten Spezialitäten wie „Tom Yum Goong“ oder „Phad Thai“, gibt es auch noch ganz einzigartige Genuss-Komponenten: Blätter und Blüten, die man essen kann. Die raffinierten Gerichte aus der Blumenküche sehen nicht nur gut aus, sondern ihnen werden auch wohltuende therapeutische Wirkungen auf Körper und Geist nachgesagt. In der neuen Ausgabe erfahren Sie mehr über das Flower-Power-Food!

Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun hat Somdet Phra Maha Muneewong zum neuen Obersten Patriarchen oder Saṅgharāja ernannt. Wir stellen Ihnen das Oberhaupt des Sangha, also des Ordens buddhistischer Mönche in Thailand, näher vor.

Wer in seiner Heimat bemüht ist, in seinem täglichen Leben und Handeln stets Rücksicht auf die Natur zu nehmen, kann auch seinen Urlaub in Thailand durchaus ökologisch verträglich, naturnah und zugleich sogar abenteuerlich gestalten. Wir geben Ihnen Tipps, woran Reisende Hotels oder Reiseveranstalter im Land des Lächelns erkennen können, die nachhaltig arbeiten und Umwelt schonende Aktivitäten anbieten.

Für medienwirksames Aufsehen und Verunsicherung unter Urlaubern und Residenten, die den Diensten leichter Mädchen nicht abgeneigt sind, sorgte in den vergangenen Wochen eine Serie von Razzien der Behörden in den Etablissements des horizontalen Gewerbes in Pattaya. Den Stein dafür ins Rollen brachte eine einseitige Berichterstattung britischer Medien, in der Pattaya als die „Sexhauptstadt der Welt“ tituliert wurde. Thailändische Behörden reagierten schockiert, ist Prostitution hierzulande doch illegal. Wir berichten über den Skandal im Sperrbezirk!

Am Samstag, 25. März und Sonntag, 26. März veranstalten die Classic Car Friends Pattaya die Classic Car Show Pattaya, deren Höhepunkt eine Oldtimer-Parade durch die Touristenmetropole ist. DER FARANG unterhielt sich mit den beiden Initiatoren Jo Klemm und Martin Koller über das Programm sowie die Leidenschaft für betagte Raritäten auf vier Rädern.

In der vergangenen Ausgabe erzählte FARANG-Autor Lothar W. Brenne-Wegener die Geschichte des Sathorn-Hauses und seines Erbauers. In seinem Bericht wies er darauf hin, dass die Grundstücke beiderseits des Sathorn-Kanals sowohl an den siamesischen Adel, als auch an reiche ausländische oder thailändische Kaufleute veräußert wurden, die hier elegante Villen in europäischem Stil errichten ließen. Mit dem Thai-China-Gebäude stellt der Autor in der neuen Ausgabe ein weiteres der wenigen steinernen Zeugnisse aus dieser Zeit vor, das heute noch einen Eindruck jener Eleganz vermittelt, die um 1900 das besondere Flair dieser Straße ausmachte.

Mit dem Anantara’s King’s Cup Elephant Polo Tournament 2017 findet von Donnerstag, 9. März bis Sonntag, 12. März in Bangkok wieder eines der bemerkenswertesten und wohl auch ungewöhnlichsten Polo-Turniere der Welt statt. Wir liefern Ihnen einen Vorgeschmack.

Bangkok schwingt die Hüften! Fans lateinamerikanischer Lebensfreude hingegen werden bei der Caliente! voll auf ihre Kosten kommen: Fünf Tage lang, von Mittwoch, 15. März bis Sonntag, 19. März, verwandelt sich Bangkok in die Latin-Hauptstadt des Landes! Als exklusiver deutschsprachiger Medienpartner ist DER FARANG mit dabei und informiert vorab seine Leserschaft, auf welche Höhepunkte man sich freuen darf.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem ein Besuch im Botanischen Garten in Singapur, Biokäse-Produktion in Thailand und der Inspektionsbesuch des Patronatskantons Luzern in der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok.

