Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA04/2017, die auch die Lokalteile Phuket und Hua Hin beinhaltet.

Schweißtreibende Dschungelwanderungen, spannende Kajaktouren und mit etwas Glück wilde Affen oder Nashornvögel beobachten: Während eines Besuches im Khao-Sok-Nationalpark im Süden Thailands, kann man einen der artenreichsten Regenwälder des Königreichs hautnah erleben. Er grenzt direkt an zwei weitere Nationalparks sowie zwei Wildlife Sanctuaries an und ist somit Teil des größten Naturschutzgebiets Südthailands. Auch wenn für Touristen nur ein winzig kleiner Teil zugänglich ist, kann man hier ein unvergessliches Abenteuer erleben, das gewiss den Höhepunkt eines jeden Thailandaufenthaltes darstellt. Begleiten Sie Autorin Ursula Spraul-Doring durch dieses Naturparadies.

Sehnsüchtig haben Thailandfans in Deutschland der neusten Ausgabe des beliebten Thailand-Reisemagazins entgegengefiebert. Endlich ist es soweit und auch in diesem Jahr präsentiert sich die Hauptbroschüre des thailändischen Fremdenverkehrsamts in Frankfurt am Main als besonders hochwertiges Produkt, das auf 84 Seiten Lust auf Thailand macht. Wir liefern Ihnen eine Kostprobe, auf welche Inhalte man sich freuen darf.

Volkstänze sind in Thailand nicht wegzudenken, stellen sie doch ein unverwechselbares Symbol für die bedeutende Kultur des Königsreichs dar. Sie sind an thailändischen Feiertagen, Festivals oder anderen Feierlichkeiten kaum wegzudenken. Touristen hingegen, bieten sie einen guten Einblick in die facettenreiche Lebensart des Landes, weshalb sie weitaus mehr sind, als bloße Unterhaltung. Die Redaktion stellt ihrer Leserschaft zwei thailändische Volkstänze vor, einen Tanz voller Frieden und Freude, einen voller Romantik und Dramatik.

Pattaya ist für vieles bekannt, aber nicht für Streetart wie Graffiti oder andere Formen nichtkommerzieller Kunst im öffentlichen Raum. Umso bemerkenswerter, dass ausgerechnet in der Touristenmetropole vom 3. bis 5. Februar das Pattaya Arts Festival 2017 veranstaltet wurde, das die Strandpromenade an der Beach Road drei Tage lang in die wohl die längste Kunstgalerie des Landes verwandelt hat. Wir haben uns für Sie auf dem Festival umgeschaut.

Am 25. und 26. März wird auf dem auf dem Gelände des Asia Hotels in Pattaya die Classic Car Show 2017 veranstaltet. Die Organisatoren, die Classic Car Friends Pattaya (CCFP), bieten Oldtimer-Fans in der neuen Ausgabe interessante Informationen und Fakten zur Geschichte klassischer Automobile in Thailand.

Stößt man in Bangkok unvermutet auf ein altes Gemäuer, kann man mit schlafwandlerischer Sicherheit davon ausgehen, dass Thailands legendärer König Chulalongkorn (Rama V.) irgendwie seine Finger im Spiel hatte. Autor Lothar W. Brenne-Wegener begibt sich zurück bis zur Wende zum 19. Jahrhundert und präsentiert der Leserschaft ein historisches Gebäude mit spannender Geschichte: das Sathorn-Haus.

Weiter wird in der neuen Ausgabe die erste Kakao-Plantage Nong Khais thematisiert, Tipps, wie man beim Autofahren Geld sparen kann und der Ablauf eines Strafverfahrens gegen Geschäftsführer in Thailand.

Und nicht vergessen: Im Restaurant Bei Otto, 1 Sukhumvit Road Soi 20, Bangkok, wird von Donnerstag, 2. März bis Sonntag, 5. März ein bayrisches Frühlingsfest als Ersatz für das ausgefallene Oktoberfest veranstaltet. Für „a Mordsgaudi“ und Live-Musik sorgt eine Live-Band aus München. Geboten werden verschiedene Hofbräu-Biere, deftige Speisen und viel, viel Spaß.

Als Online-Abonnement der vollfarbigen PDF-Ausgabe erfahren Sie immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist. Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 17. Februar.

