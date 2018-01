Von: Redaktion DER FARANG | 05.01.18

BANGKOK/LOPBURI: Ein mittelloser Engländer hat für 50 Baht auf dem Bau gearbeitet, um so Geld für ein Rückflugticket nach Großbritannien anzusparen.

Das berichtete der 57-Jährige der Touristenpolizei nach seiner Festnahme wegen Überziehung der Aufenthaltsgenehmigung (Overstay). Während seines Urlaubs will er eine Thai aus Lopburi kennengelernt haben. Die Frau nahm ihn mit zu ihrem Haus in Lopburi und stahl ihm Reisepass und weitere Dokumente sowie seine ATM-Karte. Der Engländer hatte in seiner Heimat als Postbote gearbeitet und bekam als Pensionär im Monat 300 britische Pfund. Nachdem die Thai ihn mit all seinen Wertsachen und Dokumenten verlassen hatte, konnte er seine Pension nicht mehr abrufen und auch nicht nach England zurückkehren. Ob er die britische Botschaft in Bangkok benachrichtigt und einen Ersatzpass beantragt hatte, geht aus dem Bericht der „Nation“ nicht hervor. Ohne einen Baht in der Tasche nahm er einen Job als Bauarbeiter an, angeblich für täglich 50 Baht. Generalmajor Surachet Hakparn sagte auf einer Pressekonferenz, er habe die Kollegen in Lopburi gebeten, der Aussage des Briten nachzugehen und zu ermitteln. Die Polizei werde die britische Botschaft informieren. Sie solle helfen und den Rückflug organisieren.