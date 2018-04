PATTAYA/UBON RATCHATHANI: Die Polizei hat in Ubon Ratchathani einen Briten aus Pattaya festgenommen, der aus Wut seine thailändische Frau getötet hat.

Laut der Polizei soll der 51 Jahre alte Ausländer die 29-jährige Thai mehrfach geschlagen haben, weil sie ihm Sex verweigerte und sie angeblich eine Affäre mit einem anderen Mann hatte, berichtet „Banmuang“. Nachbarn teilte den Ermittlern mit, das Paar habe sich am Sonntagabend gegen 22 Uhr lauthals gestritten. Am nächsten Morgen fand ein Mönch die Leiche der Frau vor dem Haus im Bezirk Det Udom. Inzwischen soll der Brite die Tat gestanden haben. Er will seine Frau zu Boden geworfen, zweimal auf ihren Körper getreten und sie dann erwürgt haben. Dann habe er die Leiche nach draußen geschleppt und mit einer Decke bedeckt. Er habe seine Frau aber nicht töten wollen. Das Ehepaar hat drei Kinder und lebte in Pattaya. In Ubon hatte es die Familie der Frau zu Songkran besucht.