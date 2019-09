Zweijährige stirbt bei Verkehrsunfall mit Bus in Österreich

Written by: Redaktion DER FARANG

HÖCHST (dpa) - Ein zwei Jahre altes Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Reisebus in Österreich gestorben.

Wie die Polizei im österreichischen Bundesland Vorarlberg am Mittwoch mitteilte, starb das Kleinkind noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Mutter des Kindes und vier Menschen im Bus wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei war die 28 Jahre alte Mutter aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und dann frontal mit dem vollbesetzten Reisebus aus der Schweiz kollidiert.