Zwei Stürme fegen durch Karibik - Warnung vor Hurrikan in den USA

WASHINGTON/PORT-AU-PRINCE/SANTO DOMINGO: Es könnte eine der heftigsten Hurrikan-Saisons überhaupt werden. Am Wochenende zogen gleich zwei starke Stürme durch die Karibik, brachten Überschwemmungen und mindestens einen Todesfall. Sowohl «Marco» als auch «Laura» bewegten sich auf die USA zu.

Zwei Tropenstürme ziehen durch die Karibik und bewegen sich auf die Vereinigten Staaten zu. Der Wirbelsturm «Marco» werde über dem Golf von Mexiko weiter an Kraft gewinnen und am Montag als Hurrikan auf die südliche US-Küste treffen, erklärte das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) am Sonntag. Er bringe bereits Winde mit einer Geschwindigkeit von bis zu 110 Stundenkilometern und noch stärkere Böen mit sich. «Marco» soll demnach über dem warmen Wasser des Golfs weiter an Kraft gewinnen und noch am Sonntag Hurrikan-Stärke erreichen.

Der etwas schwächere Tropensturm «Laura» bewegte sich ebenfalls in Richtung USA. Er zog am Sonntag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 Stundenkilometern über die Insel Hispaniola, die sich die Dominikanischen Republik und Haiti teilen, hinweg und verursachte dort heftigen Regen und Überschwemmungen.

In Haiti starb ein zehnjähriges Mädchen, als ein Baum im südöstlichen Küstenort Anse-à-Pitres auf ein Haus stürzte, wie die Zivilschutzbehörde des Karibikstaates mitteilte. Ein Staudamm am östlichen Péligre-See lief demnach über. Die Bewohner der umliegenden Gebiete wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

In der Dominikanischen Republik stürzten Bäume und Stromleitungen um. Nach einem Bericht der Zeitung «Listin Diario» waren mehr als eine Million Menschen ohne Strom. Fernsehbilder zeigten Rettungskräfte beim Versuch, eine Frau und ihr Kind aus den Trümmern ihres eingestürzten Hauses in der Hauptstadt Santo Domingo zu befreien.

Auch Puerto Rico bekam durch «Laura» starken Regen ab. Der Sturm sollte Prognosen zufolge an Kuba vorbeiziehen und frühestens Montagnacht (Ortszeit) im Golf von Mexiko ankommen. Die kubanische Regierung forderte die Verwaltungen im Osten des Landes auf, Vorbereitungen für einen Notfall zu treffen. Am Dienstag könnte laut NHC auch «Laura» zu einem Hurrikan werden.

«Marco» soll dem Hurrikanzentrum zufolge bereits am Montagnachmittag (Ortszeit) etwa im Bereich des Bundesstaats Louisiana auf Land treffen. In den betroffenen Gebieten ist mit Sturmfluten, Überschwemmungen und gefährlichen Windböen zu rechnen, wie das Wetteramt warnte. Ein Hurrikan der niedrigsten Kategorie eins bringt Windgeschwindigkeiten von mindestens 119 Stundenkilometern mit sich. Über Land soll sich der Hurrikan dann aber «rasch» wieder abschwächen und in westlicher Richtung nach Texas weiterziehen, wie das Wetteramt erklärte. In Teilen Mexikos brachte der Sturm bereits am Wochenende starken Regen und heftigen Wind.

Tropische Orkane werden im westlichen Atlantik und im östlichen Pazifik Hurrikans genannt. Im Atlantik könnte die Hurrikansaison - von Juni bis November - in diesem Jahr nach Angaben der US-Klimabehörde NOAA eine der heftigsten überhaupt werden.