Zwei schwere Erdbeben in der Bandasee

JAKARTA: In der indonesischen Bandasee, einem Randmeer des Pazifiks zwischen Osttimor und Neuguinea, haben sich kurz hintereinander zwei schwere Erdbeben ereignet.

Die US-Erdbebenwarte (USGS) bezifferte sie am Mittwoch auf die Stärken 6,9 und 7,0. Obwohl die Beben in einer geringen Tiefe von nur zehn Kilometern erfolgten, gab es keine Tsunami-Warnung. Die nächste Insel mit einer größeren Bevölkerung ist Ambon in den zu Indonesien gehörenden Molukken mit etwa 350.000 Einwohnern. Sie liegt etwa 340 Kilometer vom Zentrum der beiden Erdbeben entfernt.