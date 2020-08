BANGKOK: Zwei vor Tagen eingereiste Ausländer sind in staatlicher Quarantäne positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Bei den Patienten handelt es sich um einen serbischen 29 Jahre alten Fußballspieler und einen 41-jährigen Ingenieur aus Dänemark. Dies ist das erste Mal, dass Ausländer in staatlicher Quarantäne positiv getestet wurden.

Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Sonntag fünf neue Covid-19-Fälle in staatlicher Quarantäne. Es war der 69. Tag ohne lokale Fälle seit Mai. Alle fünf neuen Patienten sind thailändische Staatsbürger. Unter ihnen befanden sich ein 21-jähriger Student, der aus Russland zurückkehrte, ein 25-jähriger Mann, der aus Indonesien einreiste, eine 31-jährige Frau aus Bahrain, ein 37-jähriger Mann, der aus Deutschland nach Thailand zurückkehrte, sowie und 47-jährige Frau aus Japan.

Am Sonntag belief sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle seit dem Ausbruch des Coronavirus auf 3.317 (380 in staatlicher Quarantäne) - 117 sind in Behandlung, 3.142 haben sich erholt und wurden entlassen, und es gab 58 Todesfälle.