Von: Björn Jahner | 11.04.21

Verkäuferinnen auf dem Train Market in Samut Songkhram. Foto: Tourism Authority Of Thailand

BANGKOK: Die State Railway of Thailand (SRT) bedient ab sofort wieder die Strecken Wong Wian Yai–Maha Chai und Ban Laem–Mae Klong, auf denen der Linienbetrieb während der zweiten Covid-19-Welle unterbrochen wurde.

Vom Bahnof Wong Wian Yai in Bangkok verkehren zwischen 05.30 Uhr und 20.00 Uhr stündlich Züge nach Maha Chai, die Rückfahrt nach Bangkok erfolgt ebenfalls stündlich zwischen 04.30 Uhr und 19.00 Uhr. Die Fahrtzeit beträgt in beide Richtungen etwa eine Stunde. Fahrkarten kosten 10 Baht für nicht klimatisierte Waggons und 25 Baht für klimatisierte Waggons.



Von Maha Chai aus kann man weiter nach Samut Songkhram reisen, indem man mit einer Fähre den Fluss Tha Chin überquert. Hat man das gegenüberliegende Flussufer erreicht, sucht man den Bahnhof Ban Laem auf, Abfahrtsort des Zuges nach Mae Klong in Samut Songkhram, wo sich der berühmte „Train Market“ befindet (siehe Foto).



Der Zug verkehrt viermal am Tag. Die Abfahrt am Bahnhof Ban Laem erfolgt um 07.30 Uhr, 10.10 Uhr, 13.30 Uhr und 16.40 Uhr, die Rückfahrt ab dem Bahnhof Mae Klong erfolgt um 06.20 Uhr, 09.00 Uhr, 11.30 Uhr und 15.30 Uhr. Die Fahrtzeit beträgt in beide Richtungen etwa eine Stunde. Der Fahrpreis beträgt 10 Baht. Auskünfte erhält man unter der Kurzwahl 1690, weitere Informationen unter Railway.co.th.