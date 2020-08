Wirtschaft schrumpft wie seit 22 Jahren nicht mehr

BANGKOK: Thailands Wirtschaft ist im zweiten Quartal so stark eingebrochen wie seit 22 Jahren nicht mehr, da der Ausbruch des Coronavirus den Tourismus, die Exporte und die inländischen Aktivitäten beeinträchtigt hat.

Die zweitgrößte Wirtschaft Südostasiens schrumpfte von April bis Juni um 12,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte die staatliche Planungsbehörde am Montag mit. Nach einer Reuters-Umfrage war ein Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 13,3 Prozent erwartet worden. Der National Economic and Social Development Council senkte seine Prognose für das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr. Sie erwartet nun, dass die Wirtschaft in 2020 um 7,3 bis 7,8 Prozent zurückgehen wird.