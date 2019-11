WIEN (dpa) - Der vor allem für seine Pandabären bekannte Zoo Schönbrunn in Wien wird künftig von einem Tiergarten-Experten aus Deutschland geleitet.



Neuer Chef werde Stephan Hering-Hagenbeck, der von 2012 bis 2018 den Tierpark Hagenbeck in Hamburg geführt hat, gab Österreichs Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl am Mittwoch bekannt. Mit dem 52 Jahre alten gebürtigen Frankfurter habe Wien einen «weltweit anerkannten Experten und leidenschaftlichen Tiergartenmanager gefunden», sagte die Ministerin. Hagenbeck folgt auf Dagmar Schratter, die den Zoo 13 Jahre lang leitete. Hering-Hagenbeck wird sein Amt am 1. Januar 2020 antreten.

Der Zoo Schönbrunn, auf dem Gelände des gleichnamigen Schlosses gelegen, beherbergt rund 700 Tierarten. Besuchermagnet sind die Großen Pandas. Mehrfach brachten die seltenen Bären in Wien Nachwuchs zur Welt. Der Tiergarten zählt zu den wenigen Zoos der Welt, denen China ein Pärchen der Tiere gegeben hat. Der 1752 gegründete Zoo steuert in diesem Jahr den Angaben zufolge auf einen Besucherrekord von 2,2 Millionen Gästen zu.