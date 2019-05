GRAZ (dpa) - Der britische Sänger und Schlagzeuger Phil Collins erhält die Ehrendoktorwürde der Kunstuniversität Graz.

Das gab die Hochschule am Freitag bekannt. Die Verleihung werde am 22. Mai erfolgen. Rektorat und Senat der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (KUG) hätten auf Initiative des Instituts Jazz beschlossen, zum ersten Mal in der Geschichte des Hauses ein Ehrendoktorat zu vergeben. Collins erhalte die Auszeichnung in einer geschlossenen Veranstaltung für seine großen Verdienste in der Jazz- und Populärmusik. Der 68-Jährige werde zur Preisverleihung an einem Round-Table-Gespräch mit Grazer Studierenden teilnehmen, hieß es. Der in den USA lebende Weltstar gehört als Schlagzeuger und Sänger von Genesis sowie als Solokünstler zu den erfolgreichsten Künstlern der Musikgeschichte..