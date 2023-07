Weitere Haftstrafe für El Salvadors Ex-Präsident Funes

SAN SALVADOR: Gut einen Monat nach seiner Verurteilung zu 14 Jahren Haft ist der ehemalige Präsident von El Salvador, Mauricio Funes, zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt worden. Wegen Steuerhinterziehung müsse Funes für sechs Jahre ins Gefängnis, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des mittelamerikanischen Landes am Mittwoch (Ortszeit) mit. Im Mai war der linke Ex-Präsident bereits wegen illegaler Absprachen mit kriminellen Gruppen schuldig gesprochen worden.

Dem früheren Staatschef wurde in dem neuen Prozess vorgeworfen, rund 85.000 US-Dollar (78.000 Euro) an Steuern hinterzogen zu haben. Er wurde mit einer Geldstrafe von rund 200.000 US-Dollar (185.000 Euro) belegt. Funes regierte von 2009 bis 2014, lebt inzwischen im Asyl in Nicaragua und besitzt auch die Staatsbürgerschaft des Landes, das eine Auslieferung seiner Bürger ablehnt.