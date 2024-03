Weitere Festnahmen nach Tod von 16-Jährigem in Frankreich

VALENCE: Knapp vier Monate nach dem aufsehenerregenden Tod eines Jugendlichen bei einem Fest in Frankreich sind elf weitere Verdächtige festgenommen worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in der Stadt Valence am Montag. Nähere Details nannte sie zunächst nicht. Gegen neun Menschen zwischen 16 und 22 Jahren wird in dem Fall bereits ermittelt.

Mitte November war ein 16-Jähriger am Rande einer Feier im kleinen Ort Crépol bei Grenoble bei einer gewaltvollen Auseinandersetzung mit einem Messer tödlich verletzt worden. Auch mehrere andere Menschen erlitten Verletzungen. Der Fall sorgte in Frankreich für Entsetzen. Tausende Menschen schlossen sich einem Trauermarsch für den getöteten Oberschüler an.

Dem Sender France Info zufolge handelt es sich bei den nun Festgenommenen um zehn Erwachsene und einen Minderjährigen. Alle kämen aus einem Ort nahe Crépol oder der Umgebung, viele seien der Polizei wegen kleinerer Delikte bekannt. Laut dem Sender France Bleu sollen die Verdächtigen an dem Abend der Feier vor Ort gewesen sein. Während des Polizeigewahrsams solle geklärt werden, welche Rolle sie dabei hatten.