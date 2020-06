PATTAYA: So schmerzhaft der Einreisestopp für ausländische Besucher und die mehrmonatigen Corona-Beschränkungen für die lokale Tourismusindustrie auch sind, die Natur, insbesondere der maritime Lebensraum, profitiert vom Fernbleiben der Besuchermassen.

So wurden in den letzten zwei Monaten vor der Küste Pattayas immer wieder ansonsten nur selten anzutreffende, bedrohte Meereslebewesen gesichtet. Am Freitag teilte Facebook-Nutzer เกียรติศักคิ์ แถกระโทก ein Video auf dem sozialen Netzwerk, in dem ein Wal zu sehen ist, der im Meer nahe der Pattaya vorgelagerten Koh Larn gesichtet wurde. Das Handyvideo wurde am 2. Juni von einem Boot aus aufgenommen.

