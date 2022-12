Vornamen-Experte: Emilia und Noah sind beliebteste Vornamen 2022

Von: Redaktion (dpa) | 30.12.22

AHRENSBURG: Emilia und Noah stehen auf Platz eins des Rankings der beliebtesten Vornamen 2022 des Experten Knud Bielefeld. Die Statistik des Hobby-Namensforschers wurde am Freitag in Ahrensburg (Schleswig-Holstein) veröffentlicht und liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. «Beide Namen sind schon länger in den Top Ten», sagte Bielefeld der dpa. Emilia stand bereits 2021 an der Spitze der Mädchen-Vornamenliste. Da stand bei den Jungs Noah hinter Matteo auf Platz zwei. 2020 war Noah aber schon mal an erster Stelle.

Bei den Mädchen folgen auf Emilia die Namen Mia, Sophia, Emma und Hannah. Bei den Jungen gehören neben Noah die Namen Matteo, Elias, Finn und Leon zu den Top 5. Der bereits 2020 erstmals nach neun Jahren von Platz eins verdrängte Name Ben ist weiter abgerutscht und nun nur noch auf Platz zehn zu finden.

Für die bundesweite Auswertung haben Bielefeld und sein Team auf Erstnamen-Daten aus 423 Städten zurückgegriffen. Zwei Drittel der Daten kommt von Standesämtern und der Rest aus Babygalerien von Geburtskliniken. Bielefeld hat eigenen Angaben zufolge etwa 250.000 Geburtsmeldungen erfasst. Das entspricht etwa 34 Prozent der in Deutschland geborenen Babys.

Bielefeld veröffentlicht die Ranglisten der Vornamen seit 2006. Eine ähnliche Statistik - allerdings mit nach eigenen Angaben rund 90 Prozent aller Daten von den Standesämtern - gibt auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache heraus.