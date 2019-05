Von: Redaktion DER FARANG | 19.05.19

Zahlreiche Europa-Fähnchen sind in einem Eimer am Stand der Pulse of Europe verstaut, während auf dem Neumarkt die Pulse of Europe-Demonstration für Europa vor der Europawahl 2019 stattfindet. Foto: Daniel Schäfer/Dpa

BERLIN (dpa) - Unter dem Motto «Ein Europa für Alle - Deine Stimme gegen Nationalismus» wollen zahlreiche Initiativen und Gruppen europaweit mit Demonstrationen gegen Nationalismus und Ausgrenzung protestieren. Allein in Berlin sind dazu nach Polizeiangaben 50 000 Teilnehmer angemeldet. Weitere Demonstrationen Die Veranstaltungen stehen.

Eine Woche vor der Europawahl wollen zahlreiche Initiativen und Gruppen in mehreren Städten mit Demonstrationen gegen Nationalismus und Ausgrenzung protestieren. Allein in Berlin sind dazu nach Polizeiangaben am Sonntagmittag 50 000 Teilnehmer angemeldet. Weitere Demonstrationen sind nach Angaben der Organisatoren in anderen deutschen Großstädten geplant sowie in 42 Städten von zwölf weiteren EU-Ländern. Die Veranstaltungen stehen unter dem Motto «Ein Europa für Alle - Deine Stimme gegen Nationalismus».

Die Organisationen wie Campact und die Naturfreunde wollen sich für eine offene Gesellschaft einsetzen. Ihr Aufruf wurde auch von mehreren Parteien unterstützt. Die Europawahl am 26. Mai 2019 sei eine «Richtungsentscheidung über die Zukunft der Europäischen Union», heißt es in dem Aufruf. Der Vormarsch der Nationalisten müsse verhindert werden. Außer in Berlin soll auch in Hamburg, München, Frankfurt am Main, Köln, Leipzig und Stuttgart demonstriert werden.