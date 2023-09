LAMPANG/MAE HONG SON: Mae Hong Son ist eine malerische Provinz im nordwestlichen Thailand, nahe der Grenze zu Myanmar. Sie zeichnet sich durch atemberaubende Landschaften aus, die von dichten Wäldern, majestätischen Bergen und klaren Flüssen geprägt sind.

Die Provinz ist bekannt für ihre einzigartige Kultur und ethnische Vielfalt, da sie von verschiedenen Bergvölkern bewohnt wird und verfügt über einen kleinen Provinzflughafen, der ab Lampang von Bangkok Airways dreimal pro Woche – montags, mittwochs und freitags – angeflogen wird.

Am Lampang Airport startet der Hinflug PG205 um 14.10 Uhr und landet in Mae Hong Son um 15.00 Uhr. Der Rückflug PG206 erfolgt um 15.30 Uhr, Landung in Lampang um 16.20 Uhr. Die Flugzeit beträgt in beide Richtungen 50 Minuten.

Zwischen Bangkok-Suvarnabhumi und Lampang werden dreimal täglich Direktflüge angeboten: Vom Suvarnabhumi Airport nach Lampang starten die Flüge um 08.20, 11.55 und 16.55 Uhr, die Rückflüge von Lampang nach Bangkok erfolgen um 10.30, 17.00 und 19.00 Uhr. Die Flugzeit beträgt in beide Richtungen 1 Stunde und 35 Minuten.

Mehr unter bangkokair.com.