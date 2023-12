Vier Menschen bei Terroranschlag getötet

MANILA: Bei einem Terroranschlag sind am Sonntag während einer katholischen Messe im Süden der Philippinen vier Menschen getötet und 50 weitere verletzt worden. Das teilten Polizei und Militär mit. Die Explosion in einer Turnhalle der Mindanao State University (MSU) in der Stadt Marawi wurde wahrscheinlich durch eine selbstgebaute Bombe verursacht, wie Generalmajor Gabriel Viray, Divisionskommandeur der Armee, sagte. Er fügte hinzu: «Dies ist ein Terrorakt, wahrscheinlich ausgeführt von der (islamistischen) Daulah Islamija Maute-Gruppe.» Bei den vier Todesopfern handele es sich um drei Frauen und einen Mann, hieß es. Die Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Marawi City liegt gut 800 Kilometer südlich von der Hauptstadt Manila. Der regionale Polizeidirektor Allan Nobleza sagte, die Explosion könnte eine Vergeltung für den Tod von elf Kämpfern der Daulah Islamija Maute-Gruppe bei einer Militäroffensive am Freitag in der nahe gelegenen Provinz Maguindanao gewesen sein. Marawi war 2017 Schauplatz einer fünfmonatigen Belagerung durch militante Islamisten, bei der mehr als 1200 Menschen, darunter auch Zivilisten, getötet wurden. Der Angriff legte die Stadt in Schutt und Asche und führte zur Vertreibung von rund 200.000 Menschen.