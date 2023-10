PATTAYA: Am Montag brach gegen 03.00 Uhr morgens ein Feuer in einem Hotel in Pattaya aus und verursachte einen Schaden in Höhe von über 1 Million Baht. Bei dem Vorfall wurde ein kuwaitischer Tourist leicht verletzt, in dessen Zimmer das Feuer entfachte.

Der Brand ereignete sich in einem bekannten Hotel an der Pattaya Third Road, dessen Name aufgrund der laufenden Ermittlungen zurückgehalten wird.

Foto: Pattaya Rescue

Als die Feuerwehr und die Rettungskräfte das Hotel erreichten, sahen sie ein großes Feuer, das auf dem Balkon eines Zimmers in der zweiten Etage des siebenstöckigen Gebäudes ausgebrochen war. Aus dem Zimmer quoll dichter Rauch. Während die Feuerwehr knapp 30 Minuten lang den Brand bekämpfte, wurden alle Hotelgäste evakuiert.

Foto: Pattaya Rescue

Ein 31-jähriger Tourist aus Kuwait, der sich in dem Zimmer aufhielt, in dem der Brand ausgebrochen war, erlitt bei dem Vorfall mittelschwere Brandwunden an Armen und Beinen. Er wurde in ein lokales Krankenhaus eingeliefert.

Die genaue Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.