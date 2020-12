Umfrage: Thailand ist das asiatische Reiseziel Nummer 1

Von: Redaktion DER FARANG | 05.12.20

BANGKOK: Thailand ist laut einer aktuellen Umfrage des in Berlin ansässigen Online-Reisebüros Tourlane das Reiseziel Nummer eins in Asien und Reiseziel Nummer vier weltweit.

In einer Umfrage zur Zukunft des Reisens nach Corona wurde festgestellt, dass von den Befragten Thailand nach den USA, Südafrika und Kanada als viert beliebtestes Reiseziel genannt wurde. Laut Helen Scheepers, Leiterin der Verkaufsabteilung von Tourlane, zeigt die Umfrage, dass das Jahr 2021 ein Jahr der Natur sein wird. Daher sei es keine Überraschung, dass Thailand mit seinem großen Angebot an Outdoor-Aktivitäten in 2021 weltweit an vierter Stelle der beliebtesten Reiseziele steht. In der Online-Umfrage vom Oktober 2020 wurden mehr als 1.200 Reisende im Alter zwischen 18 und 65 Jahren befragt. Die meisten Teilnehmer gaben an, sie würden zwar im Jahr 2020 nicht mehr reisen, aber in 2021 sei eine Reise ihre Top-Priorität.