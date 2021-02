Über 70 Pub-Gäste bei Razzia festgenommen

Von: Redaktion DER FARANG | 22.02.21

PATTAYA: Bei einer Razzia in einem Pub an der Soi Korpai nahm die Polizei am frühen Samstagmorgen 73 Personen fest, darunter den Besitzer des Lokals. Allen drohen Anklagen wegen Verstoß gegen die Notverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus.

Der Pub hatte weit nach Mitternacht geöffnet, obwohl die Sperrstunde für Unterhaltungslokale derzeit in Pattaya bei 23 Uhr liegt. Dem Besitzer wird vorgeworfen, ein Lokal ohne Genehmigung betrieben zu haben, Alkohol und Zigaretten ohne Genehmigung verkauft zu haben, gegen die Notverordnung verstoßen zu haben und die Anordnungen zur Bekämpfung von Krankheiten in Chonburi verletzt zu haben. Die festgenommenen Gäste müssen mit einem Strafverfahren rechnen. Pattayas Polizeichef Colonel Pisit Poonsub warnt Besitzer und Manager von Vergnügungslokalen, seine Beamten würden die gesetzlichen Schließzeiten weiterhin streng durchsetzen.