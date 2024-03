Turn-Verband entzieht Israel EM 2025

LAUSANNE: Der Europäische Turn-Verband hat Israel die Turn-Europameisterschaften 2025 entzogen. Die Exekutive habe entschieden, die Ausrichtung der EM 2025 in Tel Aviv aufgrund der aktuellen Situation in Israel abzusagen, teilte European Gymnastics am Montag mit. Seit einem Angriff von Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Palästinenserorganisationen auf Israel am 7. Oktober herrscht Krieg im Gaza-Gebiet. Man schätze die Bemühungen des israelischen Turnverbandes in den vergangenen Jahren und begrüße eine neue Bewerbung für spätere Europameisterschaften, hieß es.

European Gymnastics sucht nun einen neuen Gastgeber für die EM im kommenden Jahr. Bis zum 23. April und damit einen Tag vor der Eröffnung der kommenden Titelkämpfe im italienischen Rimini können sich Verbände um die Ausrichtung bewerben.