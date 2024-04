Trainer Letsch beim VfL Bochum vor dem Aus

Von: Redaktion (dpa) | 08.04.24

BOCHUM: Der VfL Bochum schien fast schon gerettet. Nach einer Negativserie steckt der Revierclub nun wieder tief im Abstiegskampf. Berichten zufolge zieht der Verein Konsequenzen auf der Trainerposition.

Trainer Thomas Letsch steht beim Fußball-Bundesligisten VfL Bochum Medienberichten zufolge vor dem Aus. Das soll das Ergebnis einer Krisensitzung bei dem wieder abstiegsbedrohten Club sein, wie die «Bild»-Zeitung, die «WAZ» und der «Kicker» am Sonntagabend berichteten. Der VfL ist nach dem 1:2 am Samstag beim 1. FC Köln Tabellen-15. und hat nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den der FSV Mainz 05 belegt. In Köln hatte Bochum in den letzten Spielminuten die Führung verspielt.

Ein Kandidat für die Nachfolge von Letsch soll der frühere U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz sein. Der 61-Jährige spielte einst für den Revierclub und war zuletzt als Nationaltrainer der Türkei angestellt.

VfL-Sportchef Patrick Fabian hatte in Köln ein unmissverständliches Bekenntnis zum Coach vermieden. «Wir werden mit ihm besprechen, was seine Lösungsansätze sind. Wir sind alle gefordert, die Reihen geschlossen zu halten», hatte er gesagt. «Wir werden nach Hause gehen, das Ganze analysieren und dann werden wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen.»

Letsch hatte den VfL im September 2022 als Tabellenletzten übernommen. Der 55-Jährige schaffte in der vergangenen Saison mit Bochum den direkten Klassenerhalt und wurde anschließend im Ruhrstadion gefeiert. Auch in diesem Jahr hatte der VfL viele Experten lange positiv überrascht.