Von: Redaktion (dpa) | 30.04.24

MÜNCHEN: Pünktlich zum Real-Kracher ist Bayern-Angreifer Gnabry wieder fit. Und sein Trainer macht eine Prophezeiung.

Thomas Tuchel ist sich sicher. Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry wird bei seinem Comeback für den FC Bayern München in der Allianz Arena gegen Real Madrid als Torschütze jubeln. «Es wird passieren, ich sage es Ihnen», sagte der Bayern-Coach vor dem Champions-League-Halbfinale am Dienstagabend. Erklären konnte Wahrsager Tuchel sein spezielles Gnabry-Gefühl in der Pressekonferenz am Montag freilich nicht. «Ich weiß nicht, woher ich es weiß und wieso», sagte er. Er habe keine Erklärung parat.

Real-Trainer Carlo Ancelotti reagierte in seiner Pressekonferenz zum Spiel am Montagabend in der Allianz Arena gelassen auf Tuchels Prophezeiung. «Bei Gnabry gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass er trifft, wie bei (Harry) Kane, (Jamal) Musiala oder (Leroy) Sané», sagte der erfahrene Coach

Der 28-jährige Gnabry muss gegen Ancelottis Team nach einer Oberschenkelverletzung übrigens einen Kaltstart hinlegen. Der in dieser Saison ständig von Verletzungen geplagte Außenstürmer hatte sich beim 2:2 im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Arsenal einen Muskelfaserriss zugezogen. Danach verpasste Gnabry vier Partien. Pünktlich zum Halbfinale ist er aber wieder fit.

Übrigens: Beim letzten Champions-League-Einsatz in London hatte Gnabry auch getroffen - aber ohne vorherige Torankündigung von Tuchel.