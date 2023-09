Von: Björn Jahner | 24.09.23

PHETCHABUN: Seit Sri Thep (Karte) in der Provinz Phetchabun im südöstlichen Teil der Nordregion von Thailand von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, strömen die Touristen in die antike Stätte. Die Anwohner wurden jedoch von dem Zustrom überrascht, weshalb die Dienstleistungen für die Besucher nach wie vor minimal sind.

„Es ist wirklich bedauerlich, dass die lokale Gemeinschaft nicht rechtzeitig aufholen konnte, was dazu führte, dass es keine Einrichtungen oder Dienstleistungen gibt, die von dem beträchtlichen Zustrom von Touristen profitieren“, schrieb der Gouverneur von Phetchabun, Wison Kositanont, auf Facebook.

Foto: The Nation

Wison war eine der Schlüsselfiguren, die sich für die Aufnahme von Sri Thep in die Liste des Weltkulturerbes einsetzten.

Die Besucher strömen in Scharen nach Sri Thep, und es ist wahrscheinlich, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, beonte er: „Dies ist einer der Gründe, warum die Provinz Phetchabun dringend ein von der Gemeinde betriebenes Tourismus-Servicezentrum einrichten muss.“

Foto: The Nation

„Das Zentrum wird Produkte, Lebensmittel, Souvenirs, verschiedene Annehmlichkeiten, lokale Führer und Tourdienstleistungen im Zusammenhang mit der antiken Stadt Sri Thep anbieten, um Einkommen für die lokalen Gemeinden zu schaffen“, fügte er hinzu.

Wison sagte, dass das touristische Dienstleistungszentrum außerhalb der Welterbestätte Sri Thep errichtet werden sollte, da einkommensschaffende Aktivitäten nicht innerhalb der Stätte durchgeführt werden können.

Foto: The Nation

Si Thep ist die vierte Stätte in Thailand, die in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Die erste war die archäologische Stätte Ban Chiang in Udon Thani, die 1992 in die Liste aufgenommen wurde. Si Thep wurde in der Kategorie „Kultur“ in die Liste aufgenommen.