Der Tierpark Elephant Kingdom Pattaya geriet in den letzten Jahren immer wieder wegen Tierquälerei in das Interesse der Behörden. Erst 2006 wurde ihm die Lizenz entzogen. Archivbild: epa/efe

PATTAYA: Beim Füttern hat am Freitagnachmittag ein Tiger in einem Tierpark einen Wärter angegriffen und schwer verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr im Elephant Kingdom in Huay Yai. Der junge Mann wurde vom Tiger an den Beinen, Armen und Ohren verletzt. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Freunde des Verletzten berichteten, der Wärter habe drei Tiger in einem Käfig gefüttert. Plötzlich sprang eine der Raubkatzen auf den Thai. Die Freunde konnten den Mann vom Tiger wegziehen und ihn vor weiteren Attacken schützen. Nach Medienberichten soll der Tierpark für Besucher noch nicht geöffnet haben.