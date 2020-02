Von: Redaktion DER FARANG | 04.02.20

BANGKOK: Die aus Wuhan auszufliegenden 144 Thais sollen am heutigen Dienstag in Thailand eintreffen.

Nach der Landung werden die Kinder, Frauen und Männer 14 Tage in Quarantäne gestellt. Dafür kommen nach einem Bericht der „Bangkok Post“ das Bamrasnaradura-Institut für Infektionskrankheiten in der Provinz Nonthaburi und der Marinestützpunkt Sattahip in der Provinz Chonburi infrage. Ein Team von Fachärzten ist bereits in der chinesischen Stadt Wuhan eingetroffen, um die Thais zu untersuchen und sie auf dem Flug nach Thailand zu begleiten.