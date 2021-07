Von: Redaktion DER FARANG | 30.07.21

BANGKOK: Thais nehmen im Vergleich zu den Empfehlungen der Weltgesundheitsbehörde (WHO) bei ihrer Ernährung doppelt so viel Natrium auf. Dies geschieht vor allem durch den Zusatz von Salz in Lebensmitteln.

Natrium ist in Verbindung mit Chlorid (Kochsalz) in fast allen Nahrungsmitteln enthalten, wie z.B. in Brot, Wurstwaren, Fertiggerichten, Käse, Fisch oder Suppen. Eine hohe Salzzufuhr über die Ernährung kann negative Folgen für die Gesundheit haben. Das Risiko an Bluthochdruck (Hypertonie) zu erkranken steigt, wenn viel Salz zugeführt wird. Bluthochdruck gehört zu den wichtigsten Risikofaktoren für das Auftreten von Herz-Kreislauf-Krankheiten. Deshalb wird die Salzreduzierung als eine Schlüsselmaßnahme zur Reduzierung solcher Krankheiten angesehen.