Von: Redaktion DER FARANG | 24.08.19

PATTAYA: Aus Eifersucht hat ein 33 Jahre alter Thai seine Freundin geschlagen. Die 24-Jährige fiel gegen die Badezimmertür und brach zusammen.

Sie wurde am Mittwoch tot aufgefunden. Laut dem Polizeichef der Provinz Chonburi, Generalmajor Nanthachart Suphamongkhon, flüchtete der Thai, nachdem er die Frau ins Bett gelegt hatte. Die Polizei kontaktierte seine Mutter und bat sie, ihren Sohn zu überreden, sich zu stellen. Unter Tränen gab dieser zu, seine Freundin in einem gemieteten Zimmer auf dem Pratumnak Hill getötet zu haben. Sie habe ihm gestanden, sich in ihren Vorgesetzten verliebt zu haben. Die Frau arbeitete als Praktikantin in einem Hotel. „Sanook“ berichtete weiter, der 33-Jährige aus der Provinz Sisaket habe sich betrogen gefühlt. Der Täter sagte den Reportern, er habe sie geschlagen, weil er sie zu sehr geliebt habe. Die Polizei nahm ihn wegen Körperverletzung mit Todesfolge fest.