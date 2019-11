Thai-Street-Food über den Wolken

Von: Björn Jahner | 20.11.19

Authentisches Thai Street Food kann man bei Thai AirAsia jetzt auch über den Wolken genießen. Foto: The Nation

THAILAND: Thailändisches Street Food ist derzeit angesagt wie nie zuvor und kann ab sofort auch über den Wolken genossen werden! Denn Thailands größte Budget-Airline Thai AirAsia bietet neu und noch bis zum 31. Dezember drei beliebte Street-Food-Klassiker an: Phad Thai im Omelette-Wrap, Toastbrot mit traditionellem Kaya-Pudding in den Geschmacksrichtungen gesalzenes Ei und Schokolade sowie thailändischen Boba Bubble Milk Tea.

Mit den drei Street-Food-Klassikern will die Airline mit dem weit verbreiteten Vorurteil aufräumen, dass die Bordverpflegung auf Flügen langweilig sei. „Wir sind der Meinung, dass unsere Gäste jedes Mal Spaß haben sollten, wenn sie mit uns fliegen. Die Mahlzeiten an Bord spielen dabei eine wichtige Rolle. Deshalb haben wir eng mit berühmten Köchen und Restaurants zusammengearbeitet, um unseren Fluggästen auf jedem Flug ein köstliches Erlebnis zu bieten", erklärte On-anong Methapipatkulsaid, Leiter der Abteilung für Bordservice von Thai AirAsia.