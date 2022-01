PATTAYA: Wir bereits im Vorjahr fing das neue Jahr für Pattayas Gastronomen gleich mit einer Hiobsbotschaft an. Wie bereits berichtet, wurde in der Provinz Chonburi, zu der auch Pattaya gehört, eine neue Verordnung erlassen, die vorschreibt, dass alle Mitarbeiter in Gastronomiebetrieben, einschließlich Musiker, Künstler, Entertainer usw., täglich einen Covid-19-Antigen-Schnelltest (ATK) durchführen müssen und Gäste, die in einem Lokal speisen möchten, unabhängig ihres Impfstatus entweder direkt vor Ort einen ATK absolvieren müssen oder ein negatives Testergebnis vorlegen müssen, das nicht älter ist als 72 Stunden.

Restaurants, die sich nicht an die neue Verordnung halten können oder wollen, sind zur vorübergehenden Schließung gezwungen – so die Gesetzeslage. In der Praxis ergibt sich für beide Seiten – sowohl für die Gastgeber als auch für die Gäste – ein Dilemma:

Viele Restaurantbesitzer fühlen sich von der Regierung gegen den Kopf gestoßen und beklagen die vielen offenen Fragen, die die Verordnung mit sich bringt, z.B. bezüglich der Haftung, wenn bei der Durchführung eines ATK-Tests ein Gast verletzt wird, schließlich verfügen sie über kein medizinisches Fachpersonal. Doch besonders, dass sie zur Meldung positiv getesteter Gäste – darunter treue Stammgäste und gute Freunde – verpflichtet sind, geht vielen Restaurantbesitzern definitiv zu weit, denn die Folgen eines positiven Testergebnisses sind – insbesondere für Urlauber – ein sehr zeitaufwändiges und kostspieliges Unterfangen für die betroffene Person (siehe unten).

Für die Restaurantgäste wiederum birgt die Testpflicht vor jedem Restaurantbesuch das Risiko, in die staatliche Quarantäne-Mühle zu geraten, was für Urlauber das sichere Ende ihres unbeschwerten Urlaubs im Land des Lächelns bedeutet. Denn wenn eine Person in Thailand positiv auf Covid-19 getestet wird, erwartet sie in der Regel nachfolgendes Prozedere:

Die Person wird sofort mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus oder ein medizinisches Zentrum gebracht, wo ein RT-PCR-Test durchgeführt wird. Während des Wartens auf die Ergebnisse bleibt die Person in einem Krankenhaus oder einer Quarantänestation. Bei positivem Befund wird anhand einer Reihe von Faktoren wie Alter, Gesundheitszustand, Risikofaktoren, Impfstatus, häusliche Umgebung usw. ermittelt, wohin die Person gebracht wird. Die meisten werden in Quarantäne-Hotels untergebracht, in denen die medizinische Behandlung erfolgt. Die Anzahl der Tage kann je nach Faktoren zwischen 7 bis 14 Tagen variieren. Für thailändische Staatsangehörige ist die Behandlung und Unterbringung in einem Quarantäne-Hotel kostenlos. Bei ausländischen Staatsangehörigen muss die vor der Reise abgeschlossene Krankenversicherung die Kosten tragen oder aber der Patient selbst. Denn nicht jede Krankenversicherung erklärt sich zur Kostenübernahme für die Hotel-Quarantäne bereit, wenn ein Patient positiv getestet wurde, aber keine Symptome zeigt, bzw. keine Beschwerden hat. Bei in Thailand arbeitenden Ausländern mit „work permit“ trägt wie bei Thailändern das staatliche Krankenversicherungssystem die Kosten. Es gibt zwar eine Selbstisolierung, die aber nicht garantiert wird und an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Im Falle eines positiven Bescheids wird man Sie auf keinen Fall einfach wieder gehen lassen! Auch wenn der zweite Test negativ ausfällt, wird man die betroffene Person auffordern, sich zehn bis vierzehn Tage zu Hause zu isolieren und sich regelmäßig untersuchen zu lassen.

Ob nachvollziehbar oder nicht – viele Personen, insbesondere Urlauber, werden sich diesem Risiko ganz sicher nicht aussetzen und es – im Falle eines positiven Heimtests – vorziehen, sich selbst häuslich zu isolieren, anstatt in die staatliche Quarantäne-Mühle Thailands zu geraten.

Eine nicht repräsentative Umfrage der Redaktion des Magazins DER FARANG hat zum Ergebnis, dass ein Großteil der aktuell positiv getesteten Personen vollständig gegen Covid-19 geimpft ist. Viele AQ-Patienten bestätigten der Redaktion zudem, dass sie mit der Covid-19-Variante Omikron infiziert sind und dass alle Personen in den Mehrbettzimmern der AQ-Hotels Nasen-Mund-Schutz-Masken tragen müssen, da bei ihnen unterschiedliche Covid-19-Varianten festgestellt wurden.