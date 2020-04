Von: Redaktion DER FARANG | 22.04.20

Das provisorische Einwanderungsbüro an der Schule Nr. 7 in Pattaya wurde geschlossen. Foto: Thailand Immigration Bureau

PATTAYA: Die Immigration hat ihr vorübergehendes Büro auf dem Gelände der Schule Nr. 7 geschlossen.

Die Zweigstelle an der Sukhumvit Road war Anfang des Monats eröffnet worden, weil sich vor dem Hauptbüro an der Soi 5 in Jomtien lange Warteschlangen gebildet hatten. Die meisten Ausländer beantragten eine Verlängerung ihrer Aufenthaltsgenehmigung. Weil die Regierung inzwischen eine automatische Visumverlängerung bis zum 30. April und aktuell bis zum 30. Juli für Ausländer beschlossen hat, deren Visum seit dem 26. März abgelaufen ist, haben sich an der Soi 5 die Wartezeiten der Antragsteller normalisiert. Das Hauptbüro ist montags bis freitags von 8.30 bis 16.30 Uhr geöffnet und an allen Feiertagen geschlossen.