Tausende Sexspielzeuge beschlagnahmt

Von: Redaktion DER FARANG | 18.08.21

BANGKOK: Im Stadtteil Nong Khae wurden Tausende Sexspielzeuge im Wert von mehr als drei Millionen Baht von Beamten der Kinder- und Frauenschutzbehörde beschlagnahmt. Bei dem Einsatz wurden zwei Männer verhaftet.

Die Beamten konfiszierten rund 5.000 Dildos, weiter Penisvergrößerungsgeräte, Penismassageöle und Gleitgels in einem Lagerhaus am Petchkasem-Highway, zudem gefälschte Rolex- und Gucci-Uhren. Verhaftet wurden ein 47-ähriger Mann aus der nördlichen Provinz Tak und ein 28-jähriger Chinese. Die Sexspielzuge kamen aus China, wurden in Rotlichtvierteln wie Bangkoks Nana-Viertel offen auf der Straße und über Facebook an Kunden in Thailand verkauft.