Tausende bei Pro-Palästina-Demos

SYDNEY: Tausende Menschen haben sich am Samstag in Australien an pro-palästinensischen Demonstrationen beteiligt. Bei der größten Kundgebung zogen in Sydney nach Schätzungen der Polizei rund 15.000 Menschen durch das Zentrum der Millionen-Metropole. Der Protest sei friedlich verlaufen. Ähnliche Demonstrationen gab es in Brisbane und Perth.

Auf Transparenten waren Slogans wie «Free Palestine», «Gerechtigkeit für Palästina» und «Beendet die Blockade des Gazastreifens» zu lesen. Teilnehmer skandierten örtlichen Medien zufolge auch Parolen gegen Israel. Redner forderten die australische Regierung auf, sich für eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas sowie für die Einrichtung humanitärer Korridore einzusetzen.

Ein Vertreter der jüdischen Gemeinde kritisierte, Aufrufe zur Befreiung Palästinas seien Aufrufe zur Zerstörung Israels. Solche Aktionen schürten Hass und zerstörten den brüchigen gesellschaftlichen Zusammenhalt im Land, sagte er der Nachrichtenagentur AAP.

Am Montag vor zwei Wochen hatten Teilnehmer einer umstrittenen Demonstration antisemitische Parolen vor Sydneys berühmten Opernhaus geschrien, das aus Solidarität mit Israel in den Farben der israelischen Flagge angestrahlt worden war.

Die islamistische Hamas war am 7. Oktober mit Hunderten Terroristen in israelische Grenzorte eingedrungen und hatte ein Massaker mit mehr als 1400 Todesopfern angerichtet. Seither bombardiert Israel Hamas-Stellungen im dicht besiedelten Gazastreifen. Bei den Angriffen starben nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen bislang 4137 Menschen.