SHA+-Hotelschalter am Suvarnabhumi International Airport in Bangkok. Foto: Thai Rath

BANGKOK: Die zuständigen Behörden des Suvarnabhumi International Airport in Bangkok kündigten auf einer Pressekonferenz Verbesserungen bei der Abfertigung ankommender Touristen an, nachdem es in der Ankunftshalle in der vergangenen Woche zu Überfüllung und chaotische Szenen kam.

Einem Bericht der thailändischen Tageszeitung „Thai Rath“ folgend traf sich Flughafendirektor Kittipong Kittikhajorn mit Narong Preuksarungreuang vom Emergency Operations Center (EOC), das für die Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen des Flughafens zuständig ist, sowie mit SHA+-Hotels und der thailändischen Tourismusbehörde (TAT), um gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln, mit denen das derzeitige Einreisechaos aufgrund der Testpflicht für internationale Reisende bei der Ankunft in einem im Voraus gebuchten SHA+-Hotel behoben werden soll.

Khun Kittipong betonte gegenüber der Presse, dass sich die Situation am Flughafen längst verbessert habe, da nun mehr Hotel-Schalter vorhanden seien. Zudem hat die TAT ein neues QR-Code-System eingeführt, mit dessen Hilfe die Reisenden den Schalter ihres gebuchten SHA+-Hotels schneller finden können.

Dennoch gibt es laut Khun Kittipong immer noch Probleme, weil viele Hotels ihre Schalter nicht mit ausreichend Personal besetzt haben, woraus lange Warteschlangen resultieren. Einige Hotels verfügen auch nicht über ausreichende Transportmittel in Form von Bussen, mit denen sie ihre Gäste SHA+-konform in die gebuchte Unterkunft zur Durchführung des vorgeschriebenen RT-PCR-Tests bringen können.

An dem SHA+-Programm sind rund 700 Hotels beteiligt.

Einige Hotels wurden bereits per E-Mail verwarnt, dass sie aus dem SHA+-Programm ausgeschlossen werden, wenn sie nicht in der Lage sind, ihre Verpflichtungen im Rahmen des SHA+-Programms zu erfüllen, so Khun Kittipong.