Von: Björn Jahner | 26.09.22

Ein Stromausfall beeinträchtigte am Wochenende den Betrieb des Airport Rail Link in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Am Samstag sollen Fahrgäste des Airport Rail Link (ARL) in Bangkok fast in Ohnmacht gefallen sein, weil sie keine Luft mehr bekamen, als einer der Zubringerzüge für den internationalen Flughafen Suvarnabhumi wegen eines Stromausfalls mehrere Stunden lang liegenblieb, berichteten thailändische Medien.

Die Fahrgäste saßen fast vier Stunden lang im Zug fest, so dass die meisten Reisenden nach Luft schnappten, als sie aus ihrer misslichen Lage befreit wurden. Berichten zufolge sollen viele Reisende ihre Flüge verpasst haben. Vier ARL-Stationen – Hua Mark, Baan Thap Chang, Lat Krabang und Suvarnbhumi Airport – wurden vorübergehend geschlossen. Thailändische Medien berichteten, dass die Züge Nr. 1031 bis 1034 zwischen Hua Mark und dem Bahnhof Baan Thap Chang etwa vier Stunden lang auf den Gleisen festsaßen.

Passagiere, die zum Flughafen Suvarnabhumi wollten, mussten andere Wege finden, um zum Hauptflughafen der thailändischen Kapitale zu gelangen, z. B. mit Bussen und Taxis, was am Airport zu einer neuen Reihe von Beschwerden führte, z. B. über lange Taxischlangen und Staus.

Ein Sicherheitsbeamter des ARL teilte mit, dass das Zugsystem gegen 14.00 Uhr zusammengebrochen war. Die meisten Fahrgäste des Zuges schnappten nach Luft, weil die Klimaanlagen nicht mehr funktionierten, so der Wachmann.

Er fügte hinzu, dass das Bahnpersonal gegen 17.40 Uhr dire Türen der liegengebliebenen Züge öffnen und die Fahrgäste evakuieren konnten.

Auf der ARL-Facebook-Seite hieß es, es habe keine Ohnmachtsanfälle oder Verletzungen gegeben, und man entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. In dem Beitrag wurde nicht genannt, ob das Unternehmen den betroffenen Passagieren oder denjenigen, die ihre Flüge verpasst haben, eine Entschädigung zahlen wird.

Viele thailändische Netizen beschwerten sich darüber, dass der ARL nicht zum ersten Mal Probleme für Pendler verursachte. Viele meinten, das Unternehmen solle aus seinen Fehlern lernen und seinen Service verbessern. Der Systemausfall beeinträchtigte die Fahrgäste auch noch am Montagmorgen (26. September 2022).

ARL teilte den Pendlern zwischenzeitlich mit, dass acht Züge zur Verfügung stünden, der Service jedoch an zwei Bahnhöfen, Lat Krabang und Suvarnabhumi Airport, nicht voll funktionsfähig sei.

Der Airport Rail Link ist ein Service der State Railway of Thailand (SRT), der von der Asia Era One Company betrieben wird. Der Dienst wurde 2021 aufgenommen und verbindet den Flughafen Suvarnabhumi in den östlichen Vororten mit der Bangkoker Innenstadt.

Die Strecke umfasst acht Stationen: Suvarnabhumi Airport, Lat Krabang, Baan Thap Chang, Hua Mark, Ramkamhaeeng, Makkasan (verbunden mit der MRT-Station Phetchaburi), Ratcchaprarop und Phaya Thai (verbunden mit der BTS-Station Phaya Thai).