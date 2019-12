Speedboot mit Touristen verunglÃ¼ckt vor Koh Samet

RAYONG: Am Montag ereignete sich drei bis vier Seemeilen vor Koh Samet ein Unfall mit einem Speedboot des Anbieters Sea King, das mit dem Heck eines vorausfahrenden Wasserversorgungsbootes kollidierte.

An Bord des Schnellbootes befand sich eine chinesische Reisegruppe aus Pattaya, die einen Schnorcheltrip vor der beliebten Badeinsel in der Provinz Rayong gebucht hatte. Bei dem Unfall wurden sechs von 11 Personen verletzt und in ein Krankenhaus in Rayong zur Behandlung eingeliefert.

Auch wenn sich der zuständige Beamte der Touristenpolizei Rayong gemäß Berichten von „Manager Online“ bemüht zeigte, die Schwere des Vorfalls herunterzuspielen, hat das Büro des Hafenmeisters der Region 6 angekündigt, Ermittlungen einzuleiten und den 26-jährigen Kapitän des Speedbootes zum Unfallhergang zu befragen. Das Unternehmen Sea King hat zwischenzeitlich bekanntgegeben, alle Krankenhausrechnungen der Touristen zu begleichen und sie finanziell zu entschädigen.

Bei dem Unfall erlitt eine Person einen Knochenbruch im Schulterbereich, fünf leichte Verletzungen wie Prellungen oder Hautabschürfungen und fünf weitere Passagiere einen Schock.

Der Speedboat-Service zwischen Ban Phe auf dem dem Festland und Koh Samet ist berüchtigt, nachdem es auf der Route in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen kam. Hauptunfallursache ist die riskante Fahrweise der jungen Schnellbootführer.