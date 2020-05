Vom Boden und aus der Luft will Pattayas Polizei die Durchsetzung der Strandschließung sicherstellen. Foto: ศูนย์ข้อมูล Pattaya Covid-19

PATTAYA: Führende Vertreter der Polizei und der Stadtverwaltung Pattaya bestätigten am Dienstag, dass am anstehenden Wochenende die Beschränkungen an den Stränden der Stadt etwas gelockert werden.

Sportliche Einzelübungen wie Laufen, Radfahren und Spazierengehen auf Gehwegen und Promenaden entlang der Strände sind ab Samstag, 9. Mai 2020 offiziell wieder erlaubt, so z.B. in Jomtien, Pattaya und Naklua.

Verboten bleiben weiterhin: Das Laufen oder Gehen auf dem Sandstrand sowie alle Aktivitäten, die einen Verstoß gegen das Versammlungsverbot darstellen: z.B. geselliges Treffen am Strand zum Essen und Trinken, sportliche Gruppenübungen, langes Herumstehen ohne Bewegung oder Herumlungern.



Das bedeutet zusammengefasst: Alle Aktivitäten auf dem Sandstrand bleiben nach wie vor verboten, einschließlich Sport, Sonnenbaden, Spiele etc..

Im Rahmen der Notstandsgesetzgebung wurden alle Strände im Großraum Pattaya im April für die Öffentlichkeit geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das Verbot wurde erlassen, als die Behörden feststellten, dass Einheimische und Touristen damit begannen, zum Verweilen auf die Strände auszuweichen, nachdem zuvor alle Örtlichkeiten der Stadt für die Öffentlichkeit geschlossen wurden, die den Menschen als Treffpunkte dienen könnten. Mit den Beschränkungen des öffentlichen Lebens soll die Beachtung der sozialen Distanzierung sichergestellt werden.

Im Vergleich zu anderen Maßnahmen der Beschränkung des öffentlichen Lebens, sahen sich die Behörden bei der Durchsetzung des Strandverbotes von Anfang an mit Schwierigkeiten konfrontiert, was zu einer Reihe von Festnahmen führte.