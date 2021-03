Songkran soll Tourismusbranche einen Schub geben

Wasserschlacht an Songkran in Vor-Corona-Zeiten. Foto: epa

PATTAYA: Tourismusbetreiber und Beschäftigte in den touristischen Provinzen sehen das Songkran-Festival im nächsten Monat als einen wichtigen Schritt an, die Wirtschaft anzukurbeln.

Nachdem die Regierung signalisiert hat, dass das Songkran-Festival vom 10. bis 15. April normal abgehalten werden kann, solange die sozialen Distanzierungsregeln und andere Covid-19-Maßnahmen eingehalten werden, haben Pattaya, Bangkok, Chiang Mai, Khon Kaen und Phuket ihre Pläne für das thailändische Neujahrsfest vorangetrieben. Die Regierung wird am Dienstag entscheiden, ob Aktivitäten wie Wasserschlachten, Schaumpartys und Konzerte stattfinden können.

Ekkasit Ngampichet, Präsident der Pattaya Business and Tourism Association, sagte der „Bangkok Post“, dass die Lockerung der Covid-19-Maßnahmen für das Songkran-Festival den Tourismus ankurbeln würde.

„Am wichtigsten ist, dass die Menschen sich weniger Sorgen um ihre Gesundheit machen und wieder zu reisen beginnen. Wir wollen, dass die Regierung die Bevölkerung zügig impft, besonders in den Touristenorten, da der Tourismus das beste Stimulans für die Wirtschaft ist. Wenn die Regierung es nicht schafft, 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung impfen zu lassen, wird der private Sektor die Impfungen selbst bezahlen. Wir wollen, dass das Tourismusgeschäft in Pattaya vorankommt", so Ekkasit. Er fügte hinzu, dass Pattaya während des Songkran-Festivals jeden Tag eine Zimmerbelegung von über 70 Prozent sehen möchte.