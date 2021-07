Siemens-Konkurrent ABB steigert Umsatz und Gewinn

Von: Redaktion (dpa) | 22.07.21

ZÜRICH: Der schwedisch-schweizerische Industriekonzern ABB hat das deutliche Wachstum aus dem ersten Quartal im zweiten noch beschleunigt. Der Umsatz stieg im zweiten Jahresviertel gegenüber der Vorjahresperiode um 21 Prozent auf 7,45 Milliarden US-Dollar und der Auftragseingang um 32 Prozent auf 7,99 Milliarden Dollar, wie das in einigen Bereichen mit Siemens konkurrierende Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Auf vergleichbarer Basis waren die Wachstumsraten mit 14 Prozent bzw. 24 Prozent etwas geringer.

Dennoch hat ABB an Tempo zugelegt. Im ersten Quartal wuchsen Umsatz und Auftragseingang noch um 11 beziehungsweise 6 Prozent und auf vergleichbarer Basis um 7 beziehungsweise 1 Prozent.

Die hohen Wachstumsraten sind allerdings vor dem Hintergrund zu sehen, dass das zweite Quartal 2020 besonders vom Ausbruch der Corona-Pandemie betroffen war und für ABB zweistellige Einbrüche von Umsatz und Auftragseingang bedeuteten. Auch der Gewinn wurde im Vorjahr stark von der Pandemie beeinflusst.

Konkret legte der operative Gewinn im zweiten Quartal um 71 Prozent auf 1,113 Milliarden US-Dollar zu. Der Reingewinn hat sich auf 752 Millionen Dollar mehr als verdoppelt. Für das dritte Quartal wird für den Umsatz eine Zunahme von 10 Prozent in Aussicht gestellt. Für das Gesamtjahr 2021 zeigt sich das Unternehmen noch einmal etwas zuversichtlicher als noch im April. Demnach wird ein Umsatzwachstum von knapp unter 10 Prozent erwartet.