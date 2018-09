PATTAYA: Nach zweiwöchiger Fahndung gelang es der Polizei, eine freischaffende Prostituierte zu verhaften, die beschuldigt wird, einen indischen Urlauber unter Drogen gesetzt und ausgeraubt zu haben.

Der Ausländer lernte die 29-Jährige am 2. September zu nächtlicher Stunde auf der Strandpromenade an der Beach Road kennen, im Volksmund „Bar Coconut genannt“, wo die Frau nachts nach potentiellen Opfern Ausschau hält. Im Hotelzimmer angekommen, entschied man sich, zusammen Alkohol zu trinken. In einem unbeobachteten Moment mischte sie K.O.-Tropfen in das Getränk ihres Opfers und es dauerte nicht lange, bis der Mann das Bewusstsein verlor. Die Frau entwendete aus seiner Hosentasche 11.000 Baht und flüchtete.

Als der Inder wieder aufwachte, suchte er die Polizei auf und erstattete Anzeige. Da es sich schnell herausstellte, dass es sich um eine polizeibekannte Seriendiebin handelt, wurde ein Haftbefehl beschafft und die Fahndung aufgenommen. Die Ermittler benötigten jedoch zwei Wochen, die Frau aufzuspüren, da sie mehrmals ihren Aufenthaltsort wechselte, um ihre Festnahme zu verhindern. Sie muss sich nun wegen Diebstahls vor Gericht verantworten.