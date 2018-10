LAUSANNE (dpa) - Der Schweizer Milliardär, Hotelbesitzer und Kunstsammler Urs E. Schwarzenbach muss einen Millionenbetrag an den Fiskus nachzahlen. Mit dem am Mittwoch veröffentlichten Urteil des Bundesgerichts werden 11,4 Millionen Franken (zehn Millionen Euro) an Steuern fällig. Die Summe hatte die Zollbehörde eingefordert.

Sie hatte dem Besitzer des Luxushotels «Dolder Grand» vorgeworfen, 2014 und 2015 Kunstobjekte bei der Einfuhr nicht gemeldet oder ihren Wert zu tief angegeben zu haben. Das Bundesgericht in Lausanne lehnte jetzt eine Beschwerde Schwarzenbachs ab. Es sah keinen Anlass, die Entscheidungen der Oberzolldirektion und eines anderen Gerichts in dieser Sache zu revidieren.

Schwarzenbach war im Mai bereits wegen mehrfacher Mehrwertsteuerhinterziehung zu vier Millionen Franken Buße verurteilt worden. Das Urteil in dieser Sache ist noch nicht rechtskräftig.