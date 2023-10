KALASIN: Am vergangenen Mittwoch (25. Oktober 2023) griff die thailändische Polizei in einer koordinierten Aktion durch und verhaftete einen 64-jährigen Schweizer Staatsbürger. Die Festnahme erfolgte in Kalasin im Nordosten des Landes und folgte einem internationalen Haftbefehl im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten in der Schweiz.

Gemäß Berichten von Daily News erfolgte die Verhaftung in der Ortschaft Pon Thong im Bezirk Mueang. Die Vorwürfe gegen den Ausländer beinhalten die illegale Herstellung und den Verkauf von kontrollierten Substanzen, die insbesondere im Bodybuilding-Bereich Anwendung finden, sowie von Potenzmitteln und Appetitzüglern.

Die schweizerischen Behörden hatten zuvor die thailändische Polizei um Unterstützung gebeten, nachdem Beweise aufgetaucht waren, die auf die illegalen Machenschaften des Schweizers und seines Netzwerks zwischen den Jahren 2012 und 2014 hinwiesen. Während dieser Zeit sollen sie beträchtliche Gewinne in thailändischer Währung erzielt haben.

Es wurde später bekannt, dass der Mann sich der Verhaftung entzogen hatte und sich seit 2015 in Thailand aufhielt. Nach seiner Festnahme wurden erste Ermittlungen durchgeführt, und er wurde an das thailändische Strafgericht überstellt, um dort die weiteren rechtlichen Schritte zu durchlaufen.