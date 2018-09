Von: Björn Jahner | 17.09.18

CHIANG MAI: Die traditionelle Feier anlässlich des Schweizer Nationalfeiertags der Swiss Lanna Society (SLS) im Hotel Le Meridien Chiang Mai am 1. August war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg.

Hunderte SLS-Mitglieder und Freunde der Eidgenossenshcaft genossen ein reichhaltiges Schweizer Spezialitätenbuffet und feierten ausgelassen bis in die späte Nacht. Höhepunkt der Veranstaltung war erenut eine Tombola zum wohltätigen Zweck mit attraktiven Preisen, die von den Sponsoren der SLS zur Verfügung gestellt wurden. Auch das Magazin DER FARANG beteiligte sich an der Aktion und verloste vier Abonnements, zwei T-Shirts und Caps sowie sechs Bücher. Alle Lose wurden in Rekordzeit verkauft und der Erlös in Höhe von 63.500 Baht der Sourire de Chiang Khong Fondation (www.lesourire.ch) in Chiang Rai gespendet. Die Organisation betreut Kinder in Nordthailand, die Opfer von Drogenmissbrauch und Prostitution wurden sowie an HIV/ Aids erkrankt sind. Der Betrag wird für die Wasserversorgung des Projekts aufgebracht, das Kindern Schulbildung ermöglicht und ihnen Fähigkeiten zum Selbstmanagement vermittelt. Infos: http://swisslanna.com.